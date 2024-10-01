Камалія вперше прокоментувала, чи дійсно її розлучення з чоловіком-мільйонером було фіктивним

Камалія зізналася, що рішення про розлучення остаточне, тому про фіктивність мови немає.

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47-річна Заслужена артистка України Камалія вперше прокоментувала чутки, що її розлучення з чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром було фіктивним. Подробицями особистого життя співачка поділилася в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.

Зокрема, артистка відповіла, що її розлучення після 20 років спільного подружнього життя було реальністю і в жодному разі це не фіктивна справа.

Співачка наголосила, що це рішення було остаточним, тому говорити про повернення в сім’ю не варто.

"Це остаточне розлучення, не фіктивне. Наш шлюб було укладено за шаріатом і розлучення також відбулося за шаріатом", — пояснила артистка.

Зауважимо, що пара розлучилася у 2023 році. Спільно подружжя має двох доньок — Арабеллу та Мірабеллу. Тоді в мережі з’явилися чутки, що співачка знайшла собі іншого, які не підтвердилися.

Вже сьогодні артистка не приховує, що вона зберегла дружні стосунки з колишнім чоловіком, тому зараз вони часто бачаться разом та проводять час із доньками.

Артистка також зізналася, що причиною їх розлучення стали численні образи та непорозуміння, а от останньою краплею до розлучення стала донька Захура від першого шлюбу, з якою Камалія так і не змогла знайти спільну мову.

Більше читайте в інтерв’ю Камалії для Фокуса, де вона розповіла подробиці конфлікту з пасербицею.