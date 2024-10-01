Камалия впервые прокомментировала, действительно ли ее развод с мужем-миллионером был фиктивным

Камалия призналась, что решение о разводе окончательное, поэтому о фиктивности речь даже не идет.

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47-летняя Заслуженная артистка Украины Камалия впервые прокомментировала слухи, что ее развод с мужем-миллионером Мохаммадом Захуром был фиктивным. Подробностями личной жизни певица поделилась в эксклюзивном интервью изданию Фокус.

В частности, артистка ответила, что ее развод после 20 лет совместной супружеской жизни был реальностью и никоим образом это не фиктивное дело.

Певица подчеркнула, что это решение было окончательным, поэтому говорить о возвращении в семью не стоит.

"Это окончательный развод, не фиктивный. Наш брак был заключен по шариату и развод также произошел по шариату", — пояснила артистка.

Заметим, что пара развелась в 2023 году. Совместно супруги имеют двух дочерей — Арабеллу и Мирабеллу. Тогда в сети появились слухи, что певица нашла себе другого, которые не подтвердились.

Уже сегодня артистка не скрывает, что она сохранила дружеские отношения с бывшим мужем, поэтому сейчас они часто видятся вместе и проводят время с дочерьми.

Артистка также призналась, что причиной их развода стали многочисленные обиды и недоразумения, а вот последней каплей к разводу стала дочь Захура от первого брака, с которой Камалия так и не смогла найти общий язык.

Больше читайте в интервью Камалии для Фокуса, где она рассказала подробности конфликта с падчерицей.