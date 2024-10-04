Блогерка-мільйонниця Стася Макєєва вперше показала обличчя новонародженого сина (фото)

Стася Макєєва досі не розсекретила ім'я другої дитини, однак вирішила все ж показати, як виглядає її син.

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25-річна блогерка-мільйонниця Стася Макєєва вперше показала, як виглядає її новонароджений син, якому менше місяця. Світлинами вона поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, хлопчик народився у п’ятницю, 13 вересня, о 09:04 з вагою 3 870 кілограмів. Однак весь цей час блогерка не хотіла показувати сина. Відомо, що пологи у Стасі Макєєвої пройшло шляхом кесаревого розтину. Блогерку та її сина виписали з лікарні через п’ять днів після народження. Але, як розповідала Макєєва, хлопчик тривалий час мав високі показники білірубіну, які свідчать про захворювання, яке називається жовтуха. Тому після виписки малюк ще кілька днів провів під спеціальною лампою, щоб одужати.

Син Стасі Макєєвої Фото: instagram.com/stasya_makeeva_/

Попри те, що незабаром малюку буде місяць поки пара не розсекречує ім’я хлопчика. Зокрема, в родині хлопчика називають Бублік. На запитання шанувальників: "Як назвали Бубліка?", Макєєва відповіла: "Болюча тема. Дайте час, я вам все розповідала. Наша сім’ як ви знаєте не може без пригод".

Зауважимо, що у родині Олександра та Стасі Макєєвех вже є старша донечка, яку звати Мішель.

У своєму блозі за яким слідкує понад 1,3 мільйона підписників в мережі Інстаграм Стася Макєєва розповіла, що пройшла великий шлях, щоб вдруге стати мамою, адже довго вони з чоловіком не могли завагітніти. Однак у подробиці вона не стала вдаватися. Вагітність була для пари такою довгоочікуваною, що на гендер-паті родина витратила понад 80 тисяч доларів, адже на нього родина запросила навіть Вірку Сердючку.

Нагадаємо, до 6 жовтня на Фокусу триває онлайн-голосування за Топ-50 блогерів України.