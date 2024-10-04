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Блогер-миллионерша Стася Макеева впервые показала лицо новорожденного сына (фото)

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Фото: instagram.com/stasya_makeeva_/ | Стася Макеева с семьей

Стася Макеева до сих пор не рассекретила имя второго ребенка, однако решила все же показать, как выглядит ее сын.

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25-летняя блогер-миллионерша Стася Макеева впервые показала, как выглядит ее новорожденный сын, которому меньше месяца. Фотографиями она поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Так, мальчик родился в пятницу, 13 сентября, в 09:04 с весом 3 870 г. Однако все это время блогерша не хотела показывать сына. Известно, что роды у Стаси Макеевой прошли путем кесарева сечения. Блогершу и ее сына выписали из больницы через пять дней после рождения. Но, как рассказывала Макеева, мальчик долгое время имел высокие показатели билирубина, которые свидетельствуют о заболевании, которое называется желтуха. Поэтому после выписки малыш еще несколько дней провел под специальной лампой, чтобы выздороветь.

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Сын Стаси Макеевой
Фото: instagram.com/stasya_makeeva_/

Несмотря на то, что вскоре малышу будет месяц пока пара не рассекречивает имя мальчика. В частности, в семье мальчика называют Бублик. На вопрос поклонников: "Как назвали Бублика?", Макеева ответила: "Болезненная тема. Дайте время, я вам все рассказывала. Наша семья как вы знаете не может без приключений".

Заметим, что в семье Александра и Стаси Макеевых уже есть старшая дочь, которую зовут Мишель.

В своем блоге за которым следит более 1,3 миллиона подписчиков в сети Инстаграм Стася Макеева рассказала, что прошла большой путь, чтобы во второй раз стать мамой, ведь долго они с мужем не могли забеременеть. Однако в подробности она не стала вдаваться. Беременность была для пары такой долгожданной, что на гендер-пати семья потратила более 80 тысяч долларов, ведь пригласила даже Верку Сердючку.

Напомним, до 6 октября на Фокусе продолжается онлайн-голосование за Топ-50 блогеров Украины.