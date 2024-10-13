"Втратили себе": ALEKSEEV уперше підтвердив розрив з екс-солісткою "ВІА Гри" (відео, фото)

Артист не назвав конкретну причину розриву з російською співачкою. ALEKSEEV зізнався в симпатії до відомої блогерки, але наразі вони не є парою.

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Співак ALEKSEEV (справжнє ім'я Микита Алєксєєв ) підтвердив розрив з екс-учасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою після п'яти років стосунків. 13 жовтня в інтерв'ю Люкс ФМ артист також розповів про новий роман з відомою блогеркою.

Конкретні причини розставання з російською співачкою співак називати не став. Він зазначив, що в романтичних стосунках, які, як відомо, тривали близько п'яти років, вони "втратили на жаль себе".

"У сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь", — поділився виконавець.

ALEKSEEV та Уляна Синецька

У розмові з ведучим ALEKSEEV визнав деякі помилки, яких іноді припускається у стосунках. Хоча Нікіта не є аб'юзером, його часто підводить мінливість настрою. За словами виконавця, він майже не підпускає до себе нових людей і навіть рідні мало знають про його особисте життя.

"Я не аб'юзер, у цьому плані проблем немає. У мене настрій дуже стрибає. Буває так, що я просто замикаюся в собі дуже сильно і взагалі нікого не пускаю. Навіть, найближчу людину, яка біля мене і хоче допомогти", — відверто розповів про себе артист.

Крім того, ALEKSEEV прокоментував чутки про роман із блогеркою Дашею Кубик і відверто зізнався у своїх почуттях до дівчини. Співак заявив, що Даша йому дуже подобається, але наразі вони не є парою. "Поживемо, побачимо. Я думаю, що це (симпатія — ред.) помітно неозброєним оком", — сказав Микита.

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Раніше, 9 жовтня, Фокус писав про те, що 94-річний Клінт Іствуд спровокував чутки про новий роман. Знаменитий актор закохався всього через кілька місяців після смерті його давньої подруги Крістіни Сандери.