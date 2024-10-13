"Потеряли себя": ALEKSEEV впервые подтвердил разрыв с экс-солисткой "ВИА Гры" (видео, фото)

Артист не назвал конкретную причину разрыва с российской певицей. ALEKSEEV признался в симпатии в известной блогерше, но на данный момент они не являются парой.

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Певец ALEKSEEV (настоящее имя Никита Алексеев) подтвердил разрыв с экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой после пяти лет отношений. 13 октября в интервью Люкс ФМ артист также рассказал о новом романе с известной блогершей.

Конкретные причины расставания с российской певицей певец называть не стал. Он отметил, что в романтических отношениях, которые, как известно длились около пяти лет, они "потеряли к сожалению себя".

"В смыслах, что искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-то так подумал. Наверное, это будет ответ", — поделился исполнитель.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая

В разговоре с ведущим ALEKSEEV признал некоторые ошибки, которые иногда совершает в отношениях. Хотя Никита не является абьюзером, его часто подводит переменчивость настроения. По словам исполнителя, он почти не подпускает к себе новых людей и даже родные мало знают о его личной жизни.

"Я не абьюзер, в этом плане проблем нет. У меня настроение очень прыгает. Бывает так, что я просто замыкаюсь в себе очень сильно и вообще никого не пускаю. Даже, самого близкого человека, который возле меня и хочет помочь", — откровенно рассказал о себе артист.

Кроме того, ALEKSEEV прокомментировал слухи о романе с блогершей Дашей Кубик и откровенно признался в своих чувствах к девушке. Певец заявил, что Даша ему очень нравится, но на данный момент они не являются парой. "Поживем, увидим. Я думаю, что это (симпатия — ред.) заметно невооруженным глазом", — сказал Никита.

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Ранее, 9 октября, Фокус писал о том, что 94-летний Клинт Иствуд спровоцировал слухи о новом романе. Знаменитый актер влюбился всего через несколько месяцев после смерти его давней подруги Кристины Сандеры.