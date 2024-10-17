"Час не повернути": Слава Камінська розповіла, що вона втратила, будуючи кар'єру (фото)

Артистка зізналася, що проґавила у своєму житті та чого вчиться зараз. Зараз Слава Камінська намагається приділяти більше часу своїм дітям.

Related video

Знаменита українська співачка Слава Камінська вперше за тривалий час поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram фотографіями своїх дітей, які підросли, від колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського і розповіла про свої помилки в материнстві.

Артистка зізналася, що проґавила момент дорослішання Леонарда і Лаури. За словами співачки, вона прекрасно пам'ятає дітей зовсім маленькими. Камінській здавалося, що це ще триватиме довго. Однак час швидко пролетів, і діти стали старшими, зі своїми мріями та світоглядом.

Слава Камінська зі своїми дітьми Фото: instagram.com/babaslavka

"Час — дивна штука. Живеш у круговерті днів, один за одним, і здається, що так буде завжди. Поспішаєш, будуєш плани, женешся за успіхами, впевнена, що попереду ще так багато часу. Але одного разу зупиняєшся, і розумієш: діти стали старшими", — зізналася артистка.

Співачка каже, що отримала цінний урок і зрозуміла, що потрібно жити зараз, а не в минулому чи майбутньому: "Часу не повернути, але він вчить нас важливого. І, напевно, це один із найдорогоцінніших уроків, які я отримала".

Зараз Слава намагається насолоджуватися кожною хвилиною, проведеною разом із сином і донькою. "Тепер розумію, що занадто часто дивилася на годинник і занадто рідко в їхні очі. Але зараз я тут. Вчуся бути в моменті, жити не в минулому і не в майбутньому, а тут і зараз. Вчуся радіти їхньому сміху, їхнім жартам, їхньому відкриттю цього світу", — зазначила Камінська.

Раніше, 17 вересня, Слава Камінська прокоментувала чутки про третій шлюб.