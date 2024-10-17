"Время не вернуть": Слава Каминская рассказала, что она потеряла, строя карьеру (фото)

Артистка призналась, что упустила в своей жизни и чему учится сейчас. Сейчас Слава Каминская старается уделять больше времени своим детям.

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Знаменитая украинская певица Слава Каминская впервые за длительное время поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографиями своих подросших детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского и рассказала о своих ошибках в материнстве.

Артистка призналась, что упустила момент взросления Леонарда и Лауры. По словам певицы, она прекрасно помнит детей совсем маленькими. Каминской казалось, что это еще продлится долго. Однако время быстро пролетело, и дети стали старше, со своими мечтами и мировоззрением.

Слава Каминская со своими детьми Фото: instagram.com/babaslavka

"Время — странная штука. Живешь в круговерти дней, один за другим, и кажется, что так будет всегда. Спешишь, строишь планы, гонишься за успехами, уверена, что впереди еще так много времени. Но однажды останавливаешься, и понимаешь: дети стали старше", — призналась артистка.

Певица говорит, что получила ценный урок и поняла, что нужно жить сейчас, а не в прошлом или будущем: "Время не вернуть, но оно учит нас важному. И, наверное, это один из самых драгоценных уроков, которые я получила".

Сейчас Слава старается наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с сыном и дочерью. "Теперь понимаю, что слишком часто смотрела на часы и слишком редко в их глаза. Но сейчас я здесь. Учусь быть в моменте, жить не в прошлом и не в будущем, а здесь и сейчас. Учусь радоваться их смеху, их шуткам, их открытию этого мира", — отметила Каминская.

Ранее, 17 сентября, Слава Каминская прокомментировала слухи о третьем браке.