Зірка серіалу "Тіні незабутих предків" зізнався, що таємно одружився зі своєю колегою

За словами актора, подружжя планує відсвяткувати весілля, коли прийде час. Також вони з дружиною хочуть обвінчатися.

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32-річний український актор Владислав Никитюк відомий за роллю в фільмі "Тіні незабутих предків", де він виконав головну негативну роль демона Захара, зізнався, що вже рік як таємно одружився зі своєю колегою Анною Гуляєвою. Подробицями особистого життя актор поділився в інтерв’ю Аліни Доротюк.

46:53 - про пропозицію, одруження й майбутнє вінчання

Так, Никитюк зізнався, що офіційно одружився ще в листопаді 2023 року, однак афішувати з Анною цю подію вони не стали. Як уточнив Владислав, вони спокійно розписалися, без жодних церемоній та святкувань, адже тривалий час вважали святкові події не на часі. Актор додав, що все ж в майбутньому пара планує відсвяткувати весілля і навіть повінчатися, але коли саме це станеться, поки не знають.

"Ми зустрічалися до цього приблизно років 2 напевно.Ти ж розумієш, щоб прийти до цієї думки, а коли ж воно на часі, треба час. Ми вважали, що це якось на часі, і тому не було такого бажання, щоб зробити весілля, щоб запросити людей, зробити масштабніше. Не було бажання, це було першочергове. Навіть якби кошти були на це, знайшлися б, але не було бажання. Ми собі сказали, що ми це зробимо, коли це буде на часі. Коли це буде, ми поки не розуміємо, але в нас ще буде весілля, і в нас ще буде ця вся весільна церемонія. Бо насправді, в мене таке відчуття, що я більше цього хочу ніж Аня. Для мене, наприклад, дуже важливо, щоб ми зробили вінчання в церкві. Це насправді дуже серйозно, бо це така таємниця. Я насправді дуже хочу, щоб це була моя дружина надовго і щоб нічого такого не сталося, щоб це закріпити, треба ще якісь сили, щоб все було добре. Все це планується зробити в майбутньому", — пояснив Владислав Никитюк.

Актор також розповів, як зробив пропозицію Анні Гуляєвій. За його словами, вони почали жити ще задовго до того як одружилися, тому просто одного дня він придбав каблучку, одягнув її на мізинець і весь день, спілкуючись із коханою, носив її на руці, але вона нічого не помітила, тому він ввечері підійшов і показав їй перед обличчям руку на якій була каблучка. Акторка одразу ж відповіла чоловіку згодою.

Нагадаємо, раніше ми писали про інтерв'ю з актором Русланом Мірошниченком, в якому він розповів про окупацію Ізюма, виїзд рідних за кордон та військову підготовку.

Крім цього, Фокус писав, що важкохворого Брюса Вілліса помітили на публіці.