Звезда сериала "Тени незабытых предков" признался, что тайно женился на своей коллеге

По словам актера, супруги планируют отпраздновать свадьбу, когда придет время. Также они с женой хотят обвенчаться.

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32-летний украинский актер Владислав Никитюк известный ролью в фильме "Тени незабытых предков", где он исполнил главную отрицательную роль демона Захара, признался, что уже год как тайно женился на своей коллеге Анне Гуляевой. Подробностями личной жизни актер поделился в интервью Алины Доротюк.

46:53 — о предложении, женитьбе и предстоящем венчании

Так, Никитюк признался, что официально женился еще в ноябре 2023 года, однако афишировать с Анной это событие они не стали. Как уточнил Владислав, они спокойно расписались, без всяких церемоний и празднований, ведь долгое время считали праздничные события не ко времени. Актер добавил, что все же в будущем пара планирует отпраздновать свадьбу и даже обвенчаться, но когда именно это произойдет, пока не знают.

"Мы встречались до этого примерно года 2 наверное. Ты же понимаешь, чтобы прийти к этой мысли, а когда же оно актуально, надо время. Мы считали, что это как-то вовремя и поэтому мы как-то и не было такого желания, чтобы сделать свадьбу, чтобы пригласить людей, сделать масштабнее. Не было желания, это было первоочередное. Даже если бы средства были на это, нашлись бы, но не было желания. Мы себе сказали, что мы это сделаем, когда это будет актуально. Когда это будет, мы пока не понимаем, но у нас еще будет свадьба, и у нас еще будет эта вся свадебная церемония. Потому что на самом деле, у меня такое ощущение, что я больше этого хочу, чем Аня. Для меня, например, очень важно, чтобы мы сделали венчание в церкви. Это на самом деле очень серьезно, потому что это такая тайна. Я на самом деле очень хочу, чтобы это была моя жена надолго и чтобы ничего такого не произошло, чтобы это закрепить, надо еще какие-то силы, чтобы все были хорошо. Все это планируется сделать в будущем", — пояснил Владислав Никитюк.

Актер также рассказал, как сделал предложение Анне Гуляевой. По его словам, они начали жить еще задолго до того как поженились, поэтому просто однажды он приобрел кольцо, одел его на мизинец и весь день, общаясь с любимой, носил его на руке, но она ничего не заметила, поэтому он вечером подошел и показал ей перед лицом руку на которой было кольцо. Актриса сразу же ответила мужчине согласием.

Напомним, ранее мы писали, интервью с актером Русланлм Мирошниченко в котором он рассказал об оккупации Изюма, выезде родных за границу и военной подготовке.

Кроме этого, Фокус писал, что тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике.