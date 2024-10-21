Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике (фото)

Актера, который борется с деменцией, поддерживает его смешанная семья. Он полностью отошел от публичной жизни.

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69-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили на публике. Об этом пишет Daily Mail.

Тяжелобольной актер сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля, когда его везли на прогулку по солнечному Лос-Анджелесу во время борьбы с деменцией.

Уиллис надел полосатую рубашку поло с синим воротником и черную бейсболку.

Брюс был окружен своей сплоченной смешанной семьей, которая объединилась вокруг актера, чтобы помочь ему справиться с болезнью.

Брюс Уиллис

Сейчас "крепкий орешек" отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период. Из-за болезни Брюс почти не появляется на публике.

С 2009 года Брюс женат на Эмме Хеминг, с которой он воспитывает двух младших дочерей Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Bruce Willis/Instagram

Он также имеет дружеские отношения со своей бывшей женой Деми Мур, матерью трех его старших дочерей — 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии.

Также Фокус писал о появлении на публике Деми Мур с дочками от Брюса Уиллиса.