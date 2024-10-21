Важкохворого Брюса Вілліса помітили на публіці (фото)

Актора, який бореться з деменцією, підтримує його змішана родина. Він повністю відійшов від публічного життя.

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69-річного американського актора Брюса Вілліса помітили на публіці. Про це пише Daily Mail.

Важкохворий актор сидів на пасажирському сидінні свого автомобіля, коли його везли на прогулянку по сонячному Лос-Анджелесу під час боротьби з деменцією.

Вілліс одягнув смугасту сорочку поло із синім коміром та чорну бейсболку.

Брюс був оточений своєю згуртованою змішаною родиною, яка об’єдналася навколо актора, щоб допомогти йому впоратися з хворобою.

Брюс Вілліс

Наразі "міцний горішок" відійшов від акторської карʼєри, оскільки йому діагностували спочатку афазію, а згодом деменцію. Уся його родина часто збирається разом, аби підтримати близьку людину у важкий період. Через хворобу Брюс майже не зʼявляється на публіці.

З 2009 року Брюс одружений з Еммою Гемінг, з якою він виховує двох молодших доньок Мейбл, 12 років, і Евелін, 10 років.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Bruce Willis/Instagram

Він також має дружні стосунки зі своєю колишньою дружиною Демі Мур, матір'ю трьох його старших доньок — 36-річної Румер, 33-річної Скаут і 30-річної Таллули.

Нагадаємо, дочка Брюса Вілліса розповіла про його стан.

Також Фокус писав про появу на публіці Демі Мур з доньками від Брюса Вілліса.