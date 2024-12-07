Михайло Поплавський уперше за довгий час показав свого онука, який підріс (фото)

Михайло Поплавський уже тричі дідусь. 75-річний артист у новій публікації привітав усіх із Днем святого Миколая і закликав вірити в чудеса, зазначивши, що вони "трапляються з тими, хто в них вірить".

Народний артист України, колишній ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський 6 грудня поділився в Instagram рідкісним знімком свого онука Єгора.

Михайло Михайлович на світлині зображений у блискучому піджаку і з посмішкою на обличчі. Він гордо тримає на руках свого маленького онука, який з любов'ю притулився до свого знаменитого діда.

75-річний артист опублікував пост з нагоди Дня святого Миколая, який цього року українці святкують 6 грудня. Він привітав усіх зі святом, побажав усім радості, яскравих моментів і щастя, а також звернувся до своїх прихильників із закликом вірити в чудеса, творити добрі справи і піклуватися про близьких.

"З днем святого Миколая! Бажаю, щоб у ваших серцях завжди була радість, у домівках панував затишок, а життя наповнювалося яскравими моментами щастя! Зупиніться на мить, подивіться довкола і створіть своє маленьке диво для когось поруч: добра справа, тепле слово чи просто усмішка. Пам'ятайте, що дива трапляються з тими, хто в них вірить! Віра — це магія", — написав Поплавський.

Раніше, 20 листопада, Поплавський розповів про допомогу ЗСУ та коли святкуватиме свій ювілей. Співак планує відсвяткувати свій ювілей масштабним концертом, після закінчення війни.