Михаил Поплавский впервые за долгое время показал своего подросшего внука (фото)

Михаил Поплавский уже трижды дедушка. 75-летний артист в новой публикации поздравил всех с Днем святого Николая и призвал верить в чудеса, отметив, что они "случаются с теми, кто в них верит".

Народный артист Украины, бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский 6 декабря поделился в Instagram редким снимком своего внука Егора.

Михаил Михайлович на фотографии изображен в сверкающем пиджаке и с улыбкой на лице. Он гордо держит на руках своего маленького внука, который с любовью прижался к своему знаменитому деду.

75-летний артист опубликовал пост по случаю Дня святого Николая, который в этом году украинцы празднуют 6 декабря. Он поздравил всех с праздником, пожелал всем радости, ярких моментов и счастья, а также обратился к своим поклонникам с призывом верить в чудеса, творить добрые дела и заботиться о близких.

"С днем святого Николая! Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была радость, в домах царил уют, а жизнь наполнялась яркими моментами счастья! Остановитесь на миг, посмотрите вокруг и сотворите свое маленькое чудо для кого-то рядом: доброе дело, теплое слово или просто улыбка. Помните, что чудеса случаются с теми, кто в них верит! Вера – это магия", — написал Поплавский.

Ранее, 20 ноября, Поплавский рассказал о помощи ВСУ и когда будет праздновать свой юбилей. Певец планирует отпраздновать свой юбилей масштабным концертом, после окончания войны.