Тепло зимових свят: найкращі мультфільми для сімейних вечорів

Зима — це час чудес і магії, а святкові мультфільми можуть створити атмосферу радості та тепла у будь-якому домі. Якщо ви шукаєте ідеї для святкового перегляду, ця підбірка з найкращих зимових анімацій стане ідеальним варіантом для сімейних вечорів. Від чарівних пригод "Шрека" до магічних історій про Різдво — ці мультфільми подарують вам справжню зимову казку!

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Зима приносить особливу атмосферу святковості, а мультфільми — це чудовий спосіб створити настрій для всієї родини. Ми підібрали для вас найбільш чарівні та кумедні мультфільми, які подарують радість і магію на Різдво та Новий рік.

"Красуня і Чудовисько: Чарівне Різдво" (Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas), 1997, США, Канада

Ця зимова історія переносить нас до замку Чудовиська, де його зачаровані мешканці намагаються врятувати святкування Різдва. Маленький Чіп розповідає, як святкували Різдво до прокляття і чому це свято важливе для кожного. Чарівні персонажі та магічна атмосфера подарують вам незабутнє святкове відчуття.

"Феї: Таємниця магічних крил" (Secret of the Wings), 2012, США, Індія

Дінь-Дінь, фея, яка вирушає у Зимовий ліс, намагається розкрити таємницю цього чарівного місця. Її пригоди переплітаються з магією зими, і мультфільм дарує чудовий святковий настрій, наповнений чудесами та гармонією природи.

"Барбі: Чудове Різдво" (Barbie: A Perfect Christmas), 2011, США

Барбі та її сестри потрапляють у маленьке містечко через снігову бурю і переживають неймовірні пригоди, де кожна мить наповнена святковим духом. Це чудова історія про родину, дружбу та святкові чудеса.

"Шрек: Різдво" (Shrek the Halls), 2007, США

Шрек, зі своїми друзями, намагається зрозуміти, що таке справжній дух Різдва, коли йому не вдається налаштувати святкову атмосферу. Весела історія про те, як відомі персонажі з "Шрека" намагаються зробити Різдво незабутнім.

"Різдвяний шректакль віслюка" (Donkey's Christmas Shrektacular), 2010, США

Віслюк вирішує святкувати Різдво по-своєму, що приносить йому та його друзям безліч веселих і незабутніх моментів. Це справжній святковий калейдоскоп для любителів "Шрека".

"Льодовиковий період: Різдво мамонтів" (Ice Age: A Mammoth Christmas), 2011, США

Друзі з "Льодовикового періоду" намагаються святкувати Різдво, але їхні плани псуються, і настають непередбачувані ситуації. Проте зрештою вони знаходять спосіб відсвяткувати разом, даруючи глядачам багато сміху та радості.

"Дракони: Подарунок Нічної Люті" (Dragons: Gift of the Night Fury), 2011, США

Герої з "Як приручити дракона" готуються до свят і дарують один одному подарунки, переживаючи разом різдвяні пригоди. Мультфільм дарує теплоту та чарівні миті Різдва для всіх фанатів цієї серії.

"Веселого Мадагаскару" (Merry Madagascar), 2009, США

Пінгвіни з "Мадагаскару" допомагають Санті доставити подарунки, коли його санки розбиваються, і потрапляють у низку пригод. Вони розкривають справжній дух Різдва, рятуючи свято.

"Різдвяна витівка пінгвінів / Операція "З Новим Роком!" (The Madagascar Penguins in a Christmas Caper), 2005, США

Ще одна пригодницька історія з пінгвінами, коли вони намагаються врятувати Різдво після того, як злісні плани можуть зруйнувати святкові святкування. Весела та захоплююча пригода!

"Панда Кунг-фу: Свято" (Kung Fu Panda Holiday), 2010, США

По, великий майстер кунг-фу, намагається святкувати Різдво з друзями, але йому доведеться вибирати між сімейними святами та святковими обов'язками. Мультфільм про те, як важливо знаходити баланс між різними аспектами життя, навіть у святковий час.

"Бебі Бос: Різдвяний бонус" (The Boss Baby: Christmas Bonus), 2022, США

Маленький Бебі Бос має важливу місію на Різдво — виконати певне завдання, що призводить до кумедних ситуацій і святкових несподіванок.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 5 найкращих різдвяних фільмів усіх часів: добрі та повчальні історії для дітей і дорослих.

Крім цього, Фокус писав, про топ 10 серіалів на зимовий вечір від Tom Soda, які піднімуть новорічний настрій.