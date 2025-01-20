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Стиль життя

Євгенія Емеральд закрутила новий роман: перші фото з обранцем

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Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official/ | Євгенія Емеральд

Євгенія Емеральд після скандального розлучення знайшла нове кохання. Колишня військова поділилася романтичними фото з обранцем, з яким перебуває у Відні. Хто він – поки залишається загадкою.

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Колишня військова та експоліцейська в декреті Євгенія Емеральд після гучного розриву стосунків знову закохана. У своєму Instagram-stories вона опублікувала серію знімків, на яких позує з новим обранцем.

Пара ніжно обіймається, а усмішка на обличчі Євгенії говорить сама за себе – вона щаслива.

Водночас подробиці своїх стосунків знаменитість вирішила не розголошувати. Вона лише зазначила, що опубліковані фото "говорять за неї". Лиця коханого Емеральд також повністю не показала – лише частково засвітила його в кадрі.

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Євгенія Емеральд
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Євгенія Емеральд
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Євгенія Емеральд
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Судячи з геотегів у публікаціях, закохані зараз перебувають у Відні, столиці Австрії.

Нагадаємо, що 2023 року Євгенія Емеральд пережила скандальне розлучення з Євгеном Стипанюком, за якого вийшла заміж восени 2022-го. Вона розповідала про насильство у шлюбі, зради та судові процеси з колишнім чоловіком. Наразі жінка самостійно виховує їхню доньку Афіну, тоді як Стипанюк не бере участі у вихованні дитини.

Крім цього, Фокус писав, що у Польщі ексвійськову Євгенію Емеральд "поховали" живцем.