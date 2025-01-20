Евгения Эмеральд закрутила новый роман: первые фото с избранником

Евгения Эмеральд после скандального развода нашла новую любовь. Бывшая военная поделилась романтическими фото с избранником, с которым находится в Вене. Кто он — пока остается загадкой.

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Бывшая военная и экс-полицейская в декрете Евгения Эмеральд после громкого разрыва отношений снова влюблена. В своем Instagram-stories она опубликовала серию снимков, на которых позирует с новым избранником.

Пара нежно обнимается, а улыбка на лице Евгении говорит сама за себя — она счастлива.

В то же время подробности своих отношений знаменитость решила не разглашать. Она лишь отметила, что опубликованные фото "говорят за нее". Лицо любимого Эмеральд также полностью не показала — лишь частично засветила его в кадре.

Евгения Эмеральд Евгения Эмеральд Евгения Эмеральд

Судя по геотегам в публикациях, влюбленные сейчас находятся в Вене, столице Австрии.

Напомним, что в 2023 году Евгения Эмеральд пережила скандальный развод с Евгением Стипанюком, за которого вышла замуж осенью 2022-го. Она рассказывала о насилии в браке, изменах и судебных процессах с бывшим мужем. Сейчас женщина самостоятельно воспитывает их дочь Афину, тогда как Стипанюк не участвует в воспитании ребенка.

Кроме этого, Фокус писал, что в Польше экс-военную Евгению Эмеральд "похоронили" заживо.