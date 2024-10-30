"Я была шокирована": в Польше экс-военную Евгению Эмеральд "похоронили" заживо (видео)

Сначала создатели скандальной инсталляции в Варшаве утверждали, что все образы украинских героев сгенерировал искусственный интеллект, однако впоследствии признали ошибку и извинились. Сейчас инсталляция убрана с улицы.

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Инсталляция в Варшаве под названием "Аллея героев", которая вызвала немалый скандал, содержала в себе стенд с изображением экс-военной Евгении Эмеральд, которая служила в полку спецназначения "Сафари". Женщина до сих пор жива, хотя на стенде указывалась дата ее смерти. Об этом Эмеральд рассказала в комментарии "ТСН".

"Скажу откровенно, я была шокирована по нескольким поводам. Первое — что использовали мое фото. Там четко видно, что это я, даже моя татуировка. Без моего лица и без моего разрешения на это. Плюс подпись снизу, что я уже умерла. То есть, по факту похоронили заживо. Но больше меня поразило даже не это, а то, что использовали снимки реальных ребят военных, которые героически погибли. Одного парня удалось идентифицировать и семья погибшего героя была просто шокирована. Представьте себе что же это за творчество такое", — сказала Эмеральд.

Она отметила, что, возможно, идея художников была глубокая, но метод реализации этой идеи был "не очень".

"Творчество должно все же также толерировать ситуацию в нашей стране и толерировать отношение к военным. Я думаю, если бы они выставили фотографии наших героев с разрешения семей, это было бы более экологично, чем такой странный перфоманс без лица", — подчеркнула экс-военная.

Эмеральд также рассказала, что сразу после того, как узнала об этой инсталляции связалась с ее создателем, который сначала убеждал ее, что образы украинских военных сгенерировал искусственный интеллект и там не было никого из реальных украинцев.

Инсталляция с образом Евгении Эмеральд Фото: Скриншот

После того, как Евгения сбросила фото оригинала, создатели начали убеждать девушку в важности данной инсталляции, но впоследствии все же извинились.

Извинения создателей инсталляции "Аллея героев" в Варшаве

В своем Инстаграме создатели инсталляции отметили, что не хотели никого обидеть, а стремились обратить внимание на самопожертвование, которое требует борьба за свободу Украины, а через нее и Польши.

"В этих графиках были использованы фотографии реальных людей. Эти изображения были обработаны, и нам казалось, что их невозможно узнать. Однако в наше время оказалось, что распознать этих реальных людей не является проблемой. Мы искренне извиняемся за это. Инсталляция уже была удалена из публичного пространства в Варшаве и больше не будет экспонироваться", — говорится в заявлении.

Кроме того, по словам Евгении Эмеральд, создатели этой инсталляции пообещали удалить все фото в социальных сетях связанные с "Аллеей героев".

Напомним, в центре Варшавы в Польше открыли инсталляцию, которая состояла из плакатов с вырезанными лицами украинских защитников и защитниц. В это отверстие все желающие могли вставить лицо и сфотографироваться. На плакате были слова "Слава Героям", а внизу годы жизни и смерти того, чье фото использовали для инсталляции.