"Я була шокована": у Польщі ексвійськову Євгенію Емеральд "поховали" живцем (відео)

Спочатку творці скандальної інсталяції у Варшаві стверджували, що усі образи українських героїв згенерував штучний інтелект, проте згодом визначли помилку та вибачились. Наразі інсталяцію прибрано з вулиці.

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Інсталяція у Варшаві під назвою "Алея героїв", яка викликала чималий скандал, містила в собі стенд із зображенням ексвійськової Євгенії Емеральд, яка служила в полку спецпризначення "Сафарі". Жінка досі жива, хоча на стенді вказувалась дата її смерті. Про це Емеральд розповіла в коментарі "ТСН".

"Скажу відверто, я була шокована з декількох приводів. Перше — що використали моє фото. Там чітко видно, що це я, навіть моє татуювання. Без мого обличчя та без мого дозволу на це. Плюс підпис знизу, що я вже померла. Тобто, по факту поховали живцем. Але більше мене вразило навіть не це, а те, що використали знімки реальних хлопців військових, які героїчно загинули. Одного хлопця вдалося ідентифікувати і сім'я загиблого героя була просто шокована. Уявіть собі що ж це за творчість така", — сказала Емеральд.

Вона зазначила, що, можливо, ідея митців була глибока, але метод реалізації цієї ідеї був "не дуже".

"Творчість має все ж таки також толерувати ситуацію в нашій країні і толерувати відношення до військових. Я думаю, якби вони виставили фотографії наших героїв з дозволу сімей, це було б більше екологічно, ніж такий дивний перфоманс без обличчя", — підкреслила ексвійськова.

Емеральд також розповіла, що одразу після того, як дізналась про цю інсталяцію зв'язалась з її творцем, який спочатку переконував її, що образи українських військових згенерував штучний інтелект і там не було нікого з реальних українців.

Інсталяція з образом Євгенії Емеральд Фото: Скриншот

Після того, як Євгенія скинула фото оригіналу, творці почали переконувати дівчину у важливості даної інсталяції, але згодом все ж таки вибачились.

Вибачення творців інсталяції "Алея героїв" у Варшаві

У своєму Інстаграмі творці інсталяції зазначили, що не хотіли нікого образити, а прагнули звернути увагу на самопожертву, яку вимагає боротьба за свободу України, а через неї і Польщі.

"У цих графіках були використані фотографії реальних людей. Ці зображення були оброблені, і нам здавалося, що їх неможливо впізнати. Однак у наш час виявилося, що розпізнати цих реальних людей не є проблемою. Ми щиро перепрошуємо за це. Інсталяція вже була видалена з публічного простору у Варшаві і більше не буде експонована", — йдеться у заяві.

Крім того, за словами Євгенії Емеральд, творці цієї інсталяції пообіцяли видалити усі фото у соціальних мережах пов'язані з "Алеєю героїв".

Нагадаємо, у центрі Варшави в Польщі відкрили інсталяцію, яка складалася з плакатів з вирізаними обличчями українських захисників та захисниць. В цей отвір всі охочі могли вставити обличчя і сфотографуватися. На плакаті були слова "Слава Героям", а внизу роки життя і смерті того, чиє фото використали для інсталяції.