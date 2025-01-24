Виховувала трьох синів та допомагала ЗСУ: що відомо про блогерку Анну Жук, яка загинула в ДТП

Анна Жук народилася в місті Вовчанськ Харківської області. Останні роки вона присвячувала себе допомозі Україні.

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24 січня 2025 року відома блогерка Анна Жук (Аннет) трагічно загинула в аварії на трасі Київ-Харків. Фокус розповідає, що про неї відомо.

Анна Жук виховувала трьох синів і останні роки присвячувала себе допомозі України.

На основну сторінку блогерки в Instagram підписано 370 тисяч людей, на резерв — понад 75 тисяч. Анна Жук показувала своє життя та мала активну громадянську позицію.

Фото: Скріншот

Анна Жук народилася в місті Вовчанськ Харківської області. За рік до своєї трагічної загибелі вона дала інтервʼю програмі "У ліжку", розмовляючи з Марічкою Довбенко.

Харківська блогерка активно допомагала військовим та постраждалим від війни.

Анна Жук дала інтервʼю в листопаді 2023 року

"У мене три сини. І я хочу, щоб це все швидше закінчилося, тому що наша країна справді сильна, у нас чудові люди", — говорила блогерка.

Зокрема, Анна зізнавалася, що задонатила понад два мільйони гривень на потреби українського війська (станом на листопад 2023 року).

Чоловік та діти Анни Жук

Також Жук була вагітна на початку повномасштабної війни і не боялася бути в такому стані в Україні. Втім, блогерка втратила дитину, а згодом знову завагітніла та народила третього сина.

Анна була на 14 років старшою за свого чоловіка.

"Я взагалі ніколи не відчувала різницю у віці", — казала вона.

Що відомо про загибель Анни Жук

24 січня 2025 року авто блогерки потрапило в ДТП на трасі Київ-Харків. Машиною керував чоловік Анни. Блогерка загинула на місці, а її син отримав поранення, пише Євген Зуб.

"За кермом авто перебував її чоловік, чоловік пішов на обгін по правій смузі. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула, дитина яка перебувала ззаду зламала чи то руку, чи то ногу", – написав Зуб.

Раніше Фокус писав про трагічну загибель української туристки на Драгобраті.