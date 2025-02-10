"Лідер нації": Потап сказав, що думає про Зеленського (відео)

За словами Потапа, з Володимиром Зеленським він знайомий приблизно 15 років. Артист запевняє, що його завжди захоплювали якості нинішнього президента України.

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Український виконавець і продюсер Потап (він же Олексій Потапенко) заявив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, що вважає президента України Володимира Зеленського "Лідером нації". За його словами, вони знайомі щонайменше 15 років, коли вони разом працювали в шоу-бізнесі.

"Він був лідером ринку. Хоча я займався дещо іншим бізнесом, музичним, він був дуже крутим і приємним конкурентом у бізнес-полі і справжнім лідером. Тепер він лідер нації, обраний президент, який дуже круто рубається за Україну. Рубається, як тигр, на міжнародній арені. А мені як нікому знати, що таке міжнародна арена. Як тут складно навіть у бізнесі, не те, що на політичній арені", — сказав артист.

За його словами, Зеленський не соромиться "когось послати, когось засунути", поставити різкі запитання і запитати щось прямо, за Україну, і цю якість він дуже поважає:

"Він дуже працездатна людина і він вірить у те, що він робить. Він щиро бореться за Україну. Він президент, обраний народом, і він президент воюючої країни. Тому тільки підтримка".

На зауваження Дудя, чи є у нього до Зеленського запитання на третій рік війни, Потап відповів заперечно, сказавши "Я їх не поставлю", і під час бесіди ще раз підкреслив, що підтримує главу держави, як підтримав би будь-якого іншого президента країни, а також закликав українців "підтримувати один одного".

Раніше в розмові з Дудем Потап розповів, як змінилося його життя після початку війни, і чому він без проблем в'їжджає і виїжджає з країни.

Нагадаємо, Фокус писав, про що Потап говорив із Валерієм Залужним, коли той очолював Генштаб ЗСУ.