"Лидер нации": Потап сказал, что думает о Зеленском (видео)

По словам Потапа, с Владимиром Зеленским он знаком примерно 15 лет. Артист уверяет, что его всегда восхищали качества нынешнего президента Украины.

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Украинский исполнитель и продюсер Потап (он же Алексей Потапенко) заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, что считает президента Украины Владимира Зеленского "Лидером нации". По его словам, они знакомы не менее 15 лет, когда они вместе работали в шоу-бизнесе.

"Он был лидером рынка. Хотя я занимался несколько другим бизнесом, музыкальным, он был очень крутым и приятным конкурентом в бизнес-поле и настоящим лидером. Теперь он лидер нации, избранный президент, который очень круто рубится за Украину. Рубится, как тигр, на международной арене. А мне как никому знать, что такое международная арена. Как здесь сложно даже в бизнесе, не то, что на политической арене", – сказал артист.

По его словам, Зеленский не стесняется "кого-то послать, кого-то задвинуть", задать резкие вопросы и спросить что-то прямо, за Украину, и это качество он очень уважает:

"Он очень трудоспособный человек и он верит в то, что он делает. Он искренне борется за Украину. Он президент, избранный народом, и он президент воюющей страны. Поэтому только поддержка".

На замечание Дудя, есть ли у него к Зеленскому вопросы на третий год войны, Потап ответил отрицательно, сказав "Я их не задам", и в ходе беседы еще раз подчеркнул, что поддерживает главу государства, как поддержал бы любого другого президента страны, а также призвал украинцев "поддерживать друг друга".

Ранее в разговоре с Дудем Потап рассказал, как изменилась его жизнь после начала войны, и почему он без проблем въезжает и выезжает из страны.

Напомним, Фокус писал, о чем Потап говорил с Валерием Залужным, когда тот возглавлял Генштаб ВСУ.