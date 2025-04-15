Донька Віктора Ющенка показалася з рожевим волоссям у своє 45-річчя (фото)

Віталіна Ющенко у свій 45-й день народження кардинально змінила імідж. Старша донька Віктора Ющенка пофарбувала волосся в рожевий колір та зізналася, за що дякує.

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Святковий пост іменинниця опублікувала в Instagram 15 квітня.

Старша донька третього президента України Віктора Ющенка неочікувано показалась в мережі з яскраво-рожевим волоссям. У підписі до фото Віталіна зазначила, що в першу чергу вона вдячна за життя Богу, а також ЗСУ, які захищають його.

"Дякую Богові — за саме життя. За те, що воно моє: справжнє, непросте, з усім, що в собі несе. Дякую ЗСУ — за кожен світанок. Бо знаю: кожен із них міг не статися. Дякую, що своїм життям прикриваєте моє", — написала донька Віктора Ющенка.

Віталіна Ющенко

Зокрема, іменинниця подякувала своїй родині.

"Дякую своїй родині — за любов, яка не під питанням, близьким — за тепло, людям довкола — за уроки, розмови, підтримку", — написала Віталіна.

Донька Віктора Ющенка також написала своє найзаповітніше бажання. Вона зізналася, що вона не просто хоче, щоб закінчилась війна в Україні, а молить Господа про це.

"Я не просто бажаю — я молю Господа: за кінець війни в моїй рідній країні, за наших Захисників, за тих, хто поруч, за тих, за кого нікому молитися, за здоров’я, за мудрість, за розуміння", — написала вона.

Нагадаємо, у лютому донька Віктора Ющенко привітала батька з днем народження. Третьому президенту України виповнився 71 рік.

Також Фокус писав про те, що ексневістку Віктора Ющенка Єлизавету обікрали на 3 мільйони гривень у Москві. Сестра Маші Єфросиніної проживає в Росії, де випадково дізналася, що на неї оформлено кредит, у якому вона виступає поручителем.