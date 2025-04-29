Українського репера затримали в Румунії й планують передати в РФ: причина та реакція МЗС

19-річного українського репера PŁATEK LUV затримали в аеропорту румунського міста Клуж-Напока за те, що Російська Федерація обвинувачує його в пропаганді тероризму.

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Про це 19-річний виконавець повідомив у себе на сторінці в Instagram. Він зазначив, що проходив паспортний контроль, однак у якийсь момент музиканта зупинили та без жодних пояснень відвели на допит.

"Перевернули й перерили всі мої речі — буквально все, до останнього фантика та шкарпетки у рюкзаку. Запитували про кожну дрібницю", — розповів він.

За словами PŁATEK LUV, допит тривав понад шість годин. Згодом реперу повідомили, що він не може залишати аеропорт та територію Румунію, оскільки перебуває в міжнародному розшуку на запит Російської Федерації.

"Вони відправили до РФ повідомлення про моє затримання і чекають на відповідь, за якою статтею мене хочуть судити і депортувати до Росії", — додав він.

Співак додав, що у нього забрали всі документи й не надали юридичного захисту. PŁATEK LUV додав, що зателефонував до українського консульства, однак у відомстві "слухавку навіть не взяли".

Фото: Instagram

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на ситуацію зі співаком. В коментарі OBOZ.UA дипломати повідомили, що наразі репер PŁATEK LUV звільнений з-під варти й забезпечений адвокатом. Нині посольство України в Румунії тримає справу на контролі та вживає відповідних заходів для консульського захисту.

"За інформацією посольства України в Румунії, громадянина України, 2006 р.н., який проживає в Польщі, затримали румунські правоохоронні органи в м. Клуж Напока за запитом РФ. Як тільки про це стало відомо, консул одразу вжив необхідних заходів з метою надання сприяння", – зазначили в дипустанові.

В ЗМІ зазначили, що справжнє ім'я співака Єськов Микита Анатолійович. Його затримання відбулося через те, що у 2024 році його було занесено до переліку терористів та екстремістів РФ.

Пізніше репер повідомив, що наразі його звільнили. За словами PŁATEK LUV, у прокурора є 48 годин на апеляцію, в інакшому випадку хлопця затримають строком на 180 днів.

Він також додав, що Російська Федерація обвинувачує його в пропаганді тероризму. Судовий процес проходитиме в Румунії й це займе більш ніж пів року.

Нагадаємо, телеведучу Тетяну Лазарєву заочно засудили до шести з половиною років колонії за виправдання тероризму. Вона активно підтримувала Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.