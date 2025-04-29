Украинского рэпера задержали в Румынии и планируют передать в РФ: причина и реакция МИД

19-летнего украинского рэпера PŁATEK LUV задержали в аэропорту румынского города Клуж-Напока за то, что Российская Федерация обвиняет его в пропаганде терроризма.

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Об этом 19-летний исполнитель сообщил у себя на странице в Instagram. Он отметил, что проходил паспортный контроль, однако в какой-то момент музыканта остановили и без всяких объяснений отвели на допрос.

"Перевернули и перерыли все мои вещи — буквально все, до последнего фантика и носков в рюкзаке. Спрашивали о каждой мелочи", — рассказал он.

По словам PŁATEK LUV, допрос длился более шести часов. Впоследствии рэперу сообщили, что он не может покидать аэропорт и территорию Румынии, поскольку находится в международном розыске по запросу Российской Федерации.

"Они отправили в РФ сообщение о моем задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию", — добавил он.

Певец добавил, что у него забрали все документы и не предоставили юридической защиты. PŁATEK LUV добавил, что позвонил в украинское консульство, однако в ведомстве "трубку даже не взяли".

Фото: Instagram

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ситуацию с певцом. В комментарии OBOZ.UA дипломаты сообщили, что сейчас рэпер PŁATEK LUV освобожден из-под стражи и обеспечен адвокатом. Сейчас посольство Украины в Румынии держит дело на контроле и принимает соответствующие меры для консульской защиты.

"По информации посольства Украины в Румынии, гражданина Украины, 2006 г.р., который проживает в Польше, задержали румынские правоохранительные органы в г. Клуж Напока по запросу РФ. Как только об этом стало известно, консул сразу принял необходимые меры с целью оказания содействия", — отметили в дипучреждении.

В СМИ отметили, что настоящее имя певца Еськов Никита Анатольевич. Его задержание произошло из-за того, что в 2024 году он был занесен в перечень террористов и экстремистов РФ.

Позже рэпер сообщил, что сейчас его освободили. По словам PŁATEK LUV, у прокурора есть 48 часов на апелляцию, в противном случае парня задержат сроком на 180 дней.

Он также добавил, что Российская Федерация обвиняет его в пропаганде терроризма. Судебный процесс будет проходить в Румынии и это займет более чем полгода.

Напомним, телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к шести с половиной годам колонии за оправдание терроризма. Она активно поддерживала Украину во время полномасштабного вторжения России.