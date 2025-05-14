Євробачення 2025: хто головний претендент на перемогу, і на якому місці Україна

Напередодні у швейцарському Базелі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення 2025", за результатами якого український гурт Ziferblat пройшов до Гранд-фіналу. Букмекери вже роблять ставки на переможців, і представники нашої країни перебувають на 13-му місці.

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Результати останніх ставок опубліковано на сайті "Євробачення".

Як видно з таблиці, беззмінним лідером з великим відривом залишається шведський гурт KAJ. Шанси на їхню перемогу зараз – 42%.

Фото: Скриншот

Глядачів підкорила пісня "Bara Bada Bastu" у виконанні трьох друзів – Кевіна Хольмстрема, Акселя Амана і Якоба Норргорда. Щоправда, хоч вони і представляють Швецію, самі шведами не є. Усе тріо родом із Веро, шведськомовного регіону Остроботнія у Фінляндії.

На другому місці – Австрія з 21%. Цю країну на конкурсі представляє артист Йоганнес Піч, він же JJ з піснею "Wasted Love". Раніше виконавець захоплювався оперною дівою Ганною Нетребко, яка підтримувала російську армію у війні проти України і виступала в так званій "ДНР".

Замикає трійку фаворитів букмекерів Франція. Цю країну на "Євробаченні 2025" представляє співачка й актриса Луан Емера з піснею "Maman".

За результатами жеребкування, Ziferblat виступить 17 травня в першій половині Гранд-фіналу, але під яким номером – поки невідомо.

Раніше Фокус писав, як Вєрка Сердючка підтримала українських виконавців, а також про те, хто шив костюми для музикантів.