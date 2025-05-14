Накануне в швейцарском Базеле прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2025", по результатам которого украинская группа Ziferblat прошла в Гранд-финал. Букмекеры уже делают ставки на победителей, и представители нашей страны находятся на 13-м месте.

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Результаты последних ставок опубликованы на сайте "Евровидения".

Как видно из таблицы, бессменным лидером с большим отрывом остается шведская группа KAJ. Шансы на их победу сейчас – 42%.

Фото: Скриншот

Зрителей покорила песня "Bara Bada Bastu" в исполнении троих друзей – Кевина Хольмстрема, Акселя Амана и Якоба Норргорда. Правда, хоть они и представляют Швецию, сами шведами не являются. Все трио родом из Веро, шведоязычного региона Остроботния в Финляндии.

На втором месте – Австрия с 21%. Эту страну на конкурсе представляет артист Йоханнес Пич, он же JJ с песней "Wasted Love". Ранее исполнитель восторгался оперной дивой Анной Нетребко, которая поддерживала российскую армию в войне против Украины и выступала в так называемой "ДНР".

Замыкает тройку фаворитов букмекеров Франция. Эту страну на "Евровидении 2025" представляет певица и актриса Луан Эмера с песней "Maman".

По результатам жеребьевки, Ziferblat выступит 17 мая в первой половине Гранд-финала, но под каким номером – пока неизвестно.

Ранее Фокус писал, как Верка Сердючка поддержала украинских исполнителей, а также о том, кто шил костюмы для музыкантов.