Розробники Stalker 2 анонсували апдейт для найбільш хардкорних гравців: що зміниться

Компанія GSC Game World анонсувала велике оновлення 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl, яке зробить гру ще реалістичнішою та цікавішою для шанувальників виживання в Зоні.

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Розробники гри офіційно підтвердили, що оновлення 1.5 для Stalker 2 перебуває в активній стадії підготовки і принесе низку важливих змін. Серед них — функція реалістичного перезарядження, перероблення боєприпасів, поліпшення балансу і довгоочікуваний вихід першої версії SDK для моддінгу. Про це повідомляє портал Videogamer.

Оновлення 1.5 планують випустити до кінця червня.

Одним з головних нововведень стане можливість відновлювати перезарядку зброї з того моменту, на якому вона була перервана. Іншими словами, якщо раніше гравець втрачав увесь прогрес під час зміни зброї в процесі заряджання, то тепер перезаряджання зберігатиметься.

Це нововведення, знайоме гравцям за Insurgency: Sandstorm, зробить перестрілки більш динамічними та реалістичними. GSC зазначає, що функція буде доступна для всього арсеналу зброї в грі.

"У наступному патчі 1.5 ми додамо функцію відновлення перезарядки для всієї зброї", — заявили розробники у зверненні до спільноти гравців.

Також розробники пообіцяли переробити баланс боєприпасів для кулеметів і снайперських гвинтівок, що особливо порадує гравців, які віддають перевагу хардкорному стилю проходження. Крім цього, патч принесе:

оптимізацію продуктивності, особливо в зонах зі схованками та складною геометрією;

поліпшену підтримку ультрашироких екранів;

автоматичне налаштування графіки.

На окрему увагу заслуговує анонс моддінгового інструментарію Zone Kit — це повноцінний SDK, що дозволяє створювати власні модифікації. Розробка ведеться у співпраці зі спільнотою і буде активно підтримуватися після релізу першої версії.

У публікації зазначено, що другий квартал 2025 року став насиченим періодом для Stalker 2. З виходом патча 1.5 і запуском SDK, GSC робить важливий крок до формування довгострокового ком'юніті навколо гри. З огляду на постійну увагу до проєкту, можна очікувати, що світ Зони буде розширюватися не тільки розробниками, а й зусиллями самих гравців.

Нагадаємо, творці гри S.T.A.L.K.E.R. випустили ремастеринг оригінальної трилогії. Гра на PC, Xbox і PlayStation отримала безкоштовне оновлення до версії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.