Разработчики Stalker 2 анонсировали апдейт для самых хардкорных игроков: что изменится

Компания GSC Game World анонсировала крупное обновление 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl, которое сделает игру еще более реалистичной и интересной для поклонников выживания в Зоне.

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Разработчики игры официально подтвердили, что обновление 1.5 для Stalker 2 находится в активной стадии подготовки и принесет ряд важных изменений. В их числе — функция реалистичной перезарядки, переработка боеприпасов, улучшения баланса и долгожданный выход первой версии SDK для моддинга. Об этом сообщает портал Videogamer.

Обновление 1.5 планируют выпустить до конца июня.

Одним из главных нововведений станет возможность возобновлять перезарядку оружия с того момента, на котором она была прервана. Иными словами, если раньше игрок терял весь прогресс при смене оружия в процессе зарядки, то теперь перезарядка будет сохраняться.

Это новшество, знакомое игрокам по Insurgency: Sandstorm, сделает перестрелки более динамичными и реалистичными. GSC отмечает, что функция будет доступна для всего арсенала оружия в игре.

"В следующем патче 1.5 мы добавим функцию возобновления перезарядки для всего оружия", — заявили разработчики в обращении к сообществу игроков.

Также разработчики пообещали переделать баланс боеприпасов для пулеметов и снайперских винтовок, что особенно порадует игроков, предпочитающих хардкорный стиль прохождения. Помимо этого, патч принесет:

оптимизацию производительности, особенно в зонах с тайниками и сложной геометрией;

улучшенную поддержку ультрашироких экранов;

автоматическую настройку графики.

Отдельного внимания заслуживает анонс моддингового инструментария Zone Kit — это полноценный SDK, позволяющий создавать собственные модификации. Разработка ведется в сотрудничестве с сообществом и будет активно поддерживаться после релиза первой версии.

В публикации отмечено, что второй квартал 2025 года стал насыщенным периодом для Stalker 2. С выходом патча 1.5 и запуском SDK, GSC делает важный шаг к формированию долгосрочного комьюнити вокруг игры. Учитывая постоянное внимание к проекту, можно ожидать, что мир Зоны будет расширяться не только разработчиками, но и усилиями самих игроков.

Напомним, создатели игры S.T.A.L.K.E.R. выпустили ремастеринг оригинальной трилогии. Игра на PC, Xbox и PlayStation получила бесплатное обновление до версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.