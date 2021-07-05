"Вони брикаються": Арестович про підготовку зустрічі Зеленського з Путіним

Росія, за словами спікера української делегації в ТКГ, дивиться на міжнародний порядок денний, від якого і залежатиме зустріч двох лідерів.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів про деталі підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Дім".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Арестовича, рішення про зустріч знаходиться в голові тільки у президента Росії. А він зараз, отримавши певний порядок денний після саміту з Байденом, ставить зустріч із Зеленським у залежності від зарахування або не зарахування США пунктів виконання цього порядку.

"Вони брикаються. Мабуть, коли Путін повернувся від Байдена, вони там колективно посиділи і вирішили, що будуть брикатися. Якщо вони будуть брикатися, то зустріч з президентом Зеленським може теж стати предметом їх брикання і примх. Ми за цим слідкуємо", — сказав Арестович.

Він також додав, що якщо про зустріч лідерів України та РФ не вдасться домовитися влітку, то до осені позиції можуть помінятися через можливу зміну лідерів Франції та Німеччини. І залежно від геополітичного порядку, Росія може піти як на загострення, так і навпаки, "продемонструвати розрядку".

Нагадаємо, в ЗМІ зʼявлялася інформація, що Зеленський може зустрітися з Путіним в Єрусалимі або Відні оскільки ці міста відповідають двом критеріям з безпеки і рівноправності сторін переговорів.

20 квітня Зеленський під час свого відеозвернення запросив Путіна на переговори "в будь-якій точці Донбасу". На думку глави ОП Андрія Єрмака, якщо переговори відбудуться, то "вони будуть змістовними".