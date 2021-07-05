"Они брыкаются": Арестович о подготовке встречи Зеленского с Путиным

Россия, по словам спикера украинской делегации в ТКГ, смотрит на международную повестку, от которой и будет зависеть встреча двух лидеров.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о деталях подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в эфире телеканала "Дом".

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По словам Арестовича, решение о встрече находится в голове только у президента России. А он сейчас, получив определенную повестку после саммита с Байденом, ставит встречу с Зеленским в зависимости от зачисления или не зачисления США пунктов выполнения этого порядка.

"Они брыкаются. Видимо, когда Путин вернулся от Байдена, они там коллективно посидели и решили, что будут брыкаться. Если они будут брыкаться, то встреча с президентом Зеленским может тоже стать предметом их брыкания и капризов. Мы за этим следим", — сказал Арестович.

Он также добавил, что если о встрече лидеров Украины и РФ не удастся договориться летом, то к осени позиции могут поменяться из-за возможной смены лидеров Франции и Германии. И в зависимости от геополитического порядка, Россия может пойти как на обострение, так и наоборот, "продемонстрировать разрядку".

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Зеленский может встретиться с Путиным в Иерусалиме или Вене так как эти города соответствуют двум критериям по безопасности и равноправию сторон переговоров.

20 апреля Зеленский во время своего видеообращения пригласил Путина на переговоры "в любой точке Донбасса". По мнению главы ОП Андрея Ермака, если переговоры состоятся, то "они будут содержательными".