"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю. Задіяний "Залізний купол" (відео)

По території країни були випущені більше десятка ракет, більшість з яких система ПРО перехопила в повітрі.

У п'ятницю, 6 серпня, в Ізраїлі зафіксували запуск ракет із боку південного Лівану, при цьому були чутні вибухи і сигнали тривоги, повідомляє NEWSru.co.il.

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Була оголошена надзвичайна ситуація в селищах Снір, Ейн-Кінія і Неві Атів.

Об 11:20 за місцевим часом з'явилася інформація, що ЦАГАЛ задіяв систему ПРО "Залізний купол". Пізніше з'явилася інформація, що обстріл вівся з височини району Аль-Аракуб (південь Лівану).

Об 11:35 пресслужба ЦАГАЛу повідомила, що з території Лівану по Ізраїлю були випущені більше десяти ракет, більшість з яких перехопив "Залізний купол". Решта ракет не завдали шкоди, впавши на відкритій місцевості.

Об 11:45 у ЦАГАЛі заявили, що ізраїльська армія завдає ударів у відповідь по цілям у південному Лівані.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін повідомляє, що відповідальність за стрілянину взяла на себе воєнізована ліванська шиїтська організація "Хезболла".

"Об 11:15 наші загони випустили десятки ракет 122 мм по укріпрайонам Ізраїлю. Це наша відповідь на ізраїльські удари в Лівані", — йдеться в офіційній заяві організації.

Також військовий аналітик показав відео залпів ракет із боку Лівану по Ізраїлю і роботу "Залізного купола".

[ + – ] Залп ракет по Ізраїлю

[ + – ] Північ Ізраїлю під обстрілом

Нагадаємо, в середу, 4 серпня, в населених пунктах Кір'ят-Шмона, Тель-Хай і Кфар-Гілада на півночі Ізраїлю прозвучали сигнали про ракетний обстріл, а місцеві жителі повідомили про вибухи. У ЦАГАЛі припустили, що обстріляти Ізраїль з території Лівану могло одне з палестинських угруповань.

Подібні взаємні атаки періодично трапляються останнім часом. У травні 2021-го Армія оборони Ізраїлю повідомила, що північна частина країни піддалася ракетному обстрілу з боку Лівану.

13 травня Ізраїль повідомив про ліквідацію центру розвідки терористів.