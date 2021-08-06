"Хезболла" обстреляла север Израиля. Задействован "Железный купол" (видео)

По территории страны было выпущено более десятка ракет, большинство из которых система ПРО перехватила в воздухе.

В пятницу, 6 августа в Израиле зафиксировали запуск ракет со стороны южного Ливана, при этом были слышны взрывы и сигналы тревоги, сообщает NEWSru.co.il.

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Была объявлена чрезвычайная ситуация в поселках Снир, Эйн-Киния и Неве Атив.

В 11:20 по местному времени появилась информация, что ЦАХАЛ задействовал систему ПРО "Железный купол". Позже появилась информация, что обстрел велся с возвышенности района Аль-Аракуб (юг Ливана).

В 11:35 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с территории Ливана по Израилю были выпущено более десяти ракет, большинство из которых перехватил "Железный купол". Остальные ракеты не причинили ущерба, упав на открытой местности.

В 11:45 в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия наносит ответные удары по целям в южном Ливане.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Фокуса Игаль Левин сообщает, что ответственность за стрельбу взяла на себя военизированная ливанская шиитская организация "Хезболла".

"В 11:15 наши отряды выпустили десятки ракет 122 мм по укрепрайонам Израиля. Это наш ответ на израильские удары в Ливане", – говорится в официальном заявлении организации.

Также военный аналитик показал видео залпов ракет со стороны Ливана по Израилю и работу "Железного купола".

[ + – ] Залп ракет по Израилю

[ + – ] Север Израиля под обстрелом

Напомним, в среду, 4 августа в населенных пунктах Кирьят-Шмоне, Тель-Хае и Кфар-Гилади на севере Израиля прозвучали сигналы о ракетных обстрелах, а местные жители сообщили о взрывах. В ЦАХАЛе предположили, что обстрелять Израиль с территории Ливана могла одна из палестинских группировок.

Подобные взаимные атаки периодически случаются в последнее время. В мае 2021-го Армия обороны Израиля сообщила, что северная часть страны подверглась ракетному обстрелу со стороны Ливана.

13 мая Израиль сообщил о ликвидации центра разведки террористов.