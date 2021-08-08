Бойовики вбили чемпіона України з дзюдо Сотникова в колонії (фото)

Разом зі спортсменом в українській делегації в ТКГ заявляють про вбивство ще двох людей, проте їх особи невідомі.

Бойовики "ДНР" вбили Чемпіона України з дзюдо Євгена Сотникова, де він відбував покарання за вбивство, вчинене ще у 2009 році. Про це повідомляє радниця глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Гайде Різаєва.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словом Різаєвої, 6 серпня був убитий український спортсмен і ще двоє громадян України. Всі вони відбували покарання на тимчасово окупованій території Донбасу в так званій "ДНР".

"У цій історії все сумно ... Як вчинене самим вбитим злочин, як вбивства відбувають покарання громадян України збройними формуваннями "ЛДНР", так і неможливість контролювати й своєчасно реагувати на події, що відбуваються ТАМ. ...", — пише радниця глави.

Євген сотників був учасником літніх Олімпійських ігор 2008 року. Був бронзовим призером чемпіонату світу, срібним і бронзовим призером чемпіонату Європи, а також переможцем багатьох змагань і турнірів всередині України. Виступав у важкій ваговій категорії. Уродженець Запоріжжя. Євгену Сотникову було 40 років.

Засудили запорожця у 2009 році за вбивство 18-річного хлопця з необережності. Він вистрілив з травматичного пістолета в жителя Запоріжжя. Потрапив Сотников в голову людині, через що він помер. Вистрілив спортсмен після відмови молодої людини випити з ним. Спершу суд виніс довічний вирок, але у 2011 році його пом'якшили до 15 років.

У 2007 також залучався через заподіяння тілесних ушкоджень. У 2008 році був оголошений в розшук після ножових поранень ще одному жителю Запоріжжя. Однак пізніше жертва нападу відмовилася від претензій і справа була закрита.

Нагадаємо, за словами Денисової, Україна запросила для обміну полоненими майже 300 осіб. Серед них і люди, що знаходяться під вартою.

Раніше Людмила Денисова розповіла, що Росія і підконтрольні їм бойовики незаконно утримують 382 українці. За її словами, більшість з незаконно утримуваних на території Російської Федерації й окупованого Криму громадян України.