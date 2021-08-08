Боевики убили чемпиона Украины по дзюдо Сотникова в колонии (фото)

Вместе со спортсменом в украинской делегации в ТКГ заявляют об убийстве еще двух людей, однако их личности неизвестны.

Боевики "ДНР" убили Чемпиона Украины по дзюдо Евгения Сотникова, где он отбывал наказание за убийство, совершенное еще в 2009 году. Об этом сообщает советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева.

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По словом Ризаевой, 6 августа был убит украинский спортсмен и еще двое граждан Украины. Все они отбывали наказание на временно оккупированной территории Донбасса в так называемой "ДНР".

" В этой истории все печально… Как совершенное самим убитым преступление, как убийства отбывающих наказание граждан Украины вооруженными формированиями "ЛДНР", так и невозможность контролировать и своевременно реагировать на события, происходящие ТАМ.…", — пишет советница главы.

Евгений сотников был участником летних Олимпийских игр 2008 года. Был бронзовым призером чемпионата мира, серебреным и бронзовым призером чемпионата Европы, а также победителем многих соревнований и турниров внутри Украины. Выступал в тяжелой весовой категории. Уроженец Запорожья. Евгению Сотникову было 40 лет.

Осудили запорожца в 2009 году за убийство 18-летнего парня по неосторожности. Он выстрелил из травматического пистолета в жителя Запорожья. Попал Сотников в голову человеку, из-за чего он умер. Выстрелил спортсмен после отказа молодого человека выпить с ним. Сперва суд вынес пожизненный приговор, но в 2011 году его смягчили до 15 лет.

В 2007 также привлекался из-за причинения телесных повреждений. В 2008 году был объявлен в розыск после ножевых ранений еще одному жителю Запорожья. Однако позднее жертва нападения отказалась от претензий и дело было закрыто.

Напомним, по словам Денисовой, Украина запросила для обмена пленными почти 300 человек. Среди них и люди, находящиеся под стражей.

Ранее Людмила Денисова рассказала, что Россия и подконтрольные им боевики незаконно удерживают 382 украинца. По ее словам, большинство из незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма граждан Украины