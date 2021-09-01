Біля берегів Каліфорнії в США впав у море вертоліт MH-60S, частину екіпажу не можуть знайти (фото)

Вертоліт здійснював політ з борту авіаносця, рятувальники другу добу ведуть пошуки пілотів.

У 60 (110 км) милях від узбережжя Сан-Дієго впав вертоліт MH-60S Seahawk. Пошуки частини екіпажу тривають. Про це повідомляє Командування Тихоокеанського флоту ВМС США.

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Вертоліт піднявся в повітря з авіаносця USS Abraham Lincoln і розбився під час виконання польоту в 110 км від узбережжя Сан-Дієго. Пригода сталася вчора о 16:30 за місцевим часом.

Наразі тривають пошуки членів екіпажу. Станом на 8 ранку сьогоднішнього дня, знайдений один пілот. П'ятьох членів екіпажу все ще не можуть знайти, але рятувальники не припиняють пошуки, і їх ведуть з повітря. Авіаносець відправили в порт Сан-Дієго.

[ + – ] Пошукові роботи в морі Фото: Flight Radar 24

MH-60S — це універсальний літак із екіпажем з чотирьох осіб, який використовується в місіях, включаючи бойову підтримку, допомогу в гуманітарних катастрофах і пошуково-рятувальних операціях.

Нагадаємо, в Росії впав при посадці вертоліт, 8 людей зникли безвісти.