У берегов Калифорнии в США упал в море вертолет MH-60S, часть экипажа не могут найти (фото)

Вертолет совершал полет с борта авианосца, спасатели вторые сутки ведут поиски пилотов.

В 60 (110 км) милях от побережья Сан-Диего упал вертолет MH-60S Seahawk. Поиски части экипажа продолжаются. Об этом сообщает Командование Тихоокеанского флота ВМС США.

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Вертолет поднялся в воздух с авианосца USS Abraham Lincoln и разбился во время выполнения полета в 110 км от побережья Сан-Диего. Происшествие произошло вчера в 16:30 по местному времени.

На данный момент продолжаются поиски членов экипажа. По состоянию на 8 утра сегодняшнего дня, найден один пилот. Пятеро членов экипажа все еще не могут найти, но спасатели не прекращают поиски, и их ведут с воздуха. Авианосец отправили в порт Сан-Диего.

[ + – ] Поисковые работы в море Фото: Flight Radar 24

MH-60S — это универсальный самолет с экипажем из четырех человек, который используется в миссиях, включая боевую поддержку, помощь в гуманитарных катастрофах и поисково-спасательные операции.

Напомним, в России упал при посадке вертолет, 8 человек пропал без вести.