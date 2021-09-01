У берегов Калифорнии в США упал в море вертолет MH-60S, часть экипажа не могут найти (фото)
Вертолет совершал полет с борта авианосца, спасатели вторые сутки ведут поиски пилотов.
В 60 (110 км) милях от побережья Сан-Диего упал вертолет MH-60S Seahawk. Поиски части экипажа продолжаются. Об этом сообщает Командование Тихоокеанского флота ВМС США.
Вертолет поднялся в воздух с авианосца USS Abraham Lincoln и разбился во время выполнения полета в 110 км от побережья Сан-Диего. Происшествие произошло вчера в 16:30 по местному времени.
На данный момент продолжаются поиски членов экипажа. По состоянию на 8 утра сегодняшнего дня, найден один пилот. Пятеро членов экипажа все еще не могут найти, но спасатели не прекращают поиски, и их ведут с воздуха. Авианосец отправили в порт Сан-Диего.
MH-60S — это универсальный самолет с экипажем из четырех человек, который используется в миссиях, включая боевую поддержку, помощь в гуманитарных катастрофах и поисково-спасательные операции.
Напомним, в России упал при посадке вертолет, 8 человек пропал без вести.