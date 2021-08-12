Вертолет при посадке упал в озеро на Камчатке, 8 человек пропали без вести (видео)

Обломки вертолета, который направлялся к Ходуткинским горячим источникам, лежат на глубине 137 метров на дне озера Курильское.

В четверг, 12 августа, в Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого 16 человек. Об этом сообщает 112.

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По данным журналистов, вертолет Ми-8 с туристами, которые направлялись к Ходуткинским горячим источникам, упал в Курильское озеро. Борт сажали в густом тумане, а авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

После падения вертолета восемь человек выжили, среди которых — бортмеханик и второй пилот Ми-8. Люди самостоятельно смогли выбраться из воды, после чего их госпитализировали.

[ + – ] Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Как сообщает Lifeshot, вертолет Ми-8 принадлежал компании "Витязь-Аэро", которая записана на депутата-миллиардера Игоря Редькина. За несколько дней до авиакатастрофы топ-чиновник признался в убийстве местного жителя — Игорь Редькин застрелил мужчину из ружья, пытаясь отпугнуть медведя, а затем сдался полиции.

После авиакатастрофы вертолет Ми-8 полностью ушел на дно Курильского озера — обломки судна находятся на глубине 137 метров.

По данным 360tv, восемь человек, которые летели на потерпевшим крушение Ми-8, до сих пор не найдены. В компании "Витязь-Аэро" заявили, что все пассажиры были застрахованы, а вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке.

"Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана", — заявил коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных.

Борту Ми-8, который упал в Курильское озеро, было 40 лет, и его сертификат летной пригодности истекал 16 июня 2022 года. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

[ + – ] Авиакатастрофа на Камчатке

Ранее Фокус рассказывал, что в РФ истребитель Су-35С упал в Охотское море. Авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета — у истребителя Су-35С отказал двигатель, после чего воздушное судно рухнуло в Охотское море.

Также Фокус сообщал о другой авиакатастрофе на Камчатке. При посадке пропал самолет, на борту которого было до 29 человек. Авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилота при пилотировании в плохих погодных условиях. Через несколько дней спасатели обнаружили останки 19 человек на месте крушения Ан-26 на Камчатке.