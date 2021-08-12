Вертоліт під час посадки впав в озеро на Камчатці, 8 людей зникли безвісти (відео)

Уламки вертольота, який прямував до Ходуткінських гарячих джерел, лежать на глибині 137 метрів на дні озера Курильське.

У четвер, 12 серпня, в Камчатському краї зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, на борту якого 16 осіб. Про це повідомляє 112.

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За даними журналістів, вертоліт Мі-8 із туристами, які прямували до Ходуткінських гарячих джерел, впав у Курильське озеро. Борт садили в густому тумані, а авіакатастрофа могла статися через технічну несправність або помилки пілотування.

Після падіння вертольота вісім осіб вижили, серед яких — бортмеханік і другий пілот Мі-8. Люди самостійно змогли вибратися з води, після чого їх госпіталізували.

[ + – ] Падіння вертольота Мі-8 на Камчатці

Як повідомляє Lifeshot, вертоліт Мі-8 належав компанії "Витязь-Аеро", яка записана на депутата-мільярдера Ігоря Редькіна. За кілька днів до авіакатастрофи топчиновник зізнався у вбивстві місцевого жителя — Ігор Редькін застрелив чоловіка з рушниці, намагаючись відлякати ведмедя, а потім здався поліції.

Після авіакатастрофи гелікоптер Мі-8 повністю пішов на дно Курильського озера — уламки судна знаходяться на глибині 137 метрів.

За даними 360tv, вісім осіб, які летіли на Мі-8, що зазнав аварії, досі не знайдені. У компанії "Витязь-Аеро" заявили, що всі пасажири були застраховані, а питання про виплати буде вирішуватися в індивідуальному порядку.

"Вісім постраждалих уже доставлені в Петропавловськ-Камчатський, інші вісім поки не знайдені. Усі пасажири були застраховані, питання про виплати буде вирішуватися в індивідуальному порядку. Суми поки я називати не готовий, це не вирішено. Але допомога точно буде надана", — заявив комерційний директор авіакомпанії "Витязь-Аеро" Дмитро Черних.

Борту Мі-8, який впав у Курильське озеро, було 40 років, і його сертифікат льотної придатності минав 16 червня 2022 року. За фактом авіакатастрофи порушена кримінальна справа за статтею про порушення правил безпеки повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб.

[ + – ] Авіакатастрофа на Камчатці

Раніше Фокус розповідав, що в РФ винищувач Су-35С впав в Охотське море. Авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту — у винищувача Су-35С відмовив двигун, після чого повітряне судно впало в Охотське море.

Також Фокус повідомляв про іншу авіакатастрофу на Камчатці. Під час посадки зник літак, на борту якого було до 29 осіб. Авіакатастрофа могла статися через помилку пілота під час пілотування в поганих погодних умовах. Через кілька днів рятувальники знайшли рештки 19 осіб на місці катастрофи Ан-26 на Камчатці.