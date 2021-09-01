Туреччина модернізує українські ППО: контракт уже підписаний (фото)
Згідно з контрактом, окремі зразки озброєння отримають нову систему управління військами, що поліпшить їхні характеристики.
Турецька оборонна компанія Aselsan і ДП "Укрспецекспорт" підписали контракт з модернізації системи управління військами і ППО. Про це повідомляє пресслужба українського держпідприємства.
Контрактом передбачається модернізація окремих систем протиповітряної оборони й інтеграції до системи управління військами турецького виробництва. Очікується, що модернізація повинна поліпшити характеристики систем.
"На сьогодні компанія Aselsan AS є великим виробником оборонної продукції в Турецькій республіці. Ця компанія не тільки виробляє продукцію для багатьох видів і родів військ, а ще займається ґрунтовною науково-дослідною роботою і впровадженням високотехнологічних розробок", — заявив генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря.
При цьому не вказується, які саме зразки озброєння модернізують. Також невідомо, на яку суму підписали контракт.
Зазначимо, що на озброєнні ЗСУ є різні ЗРК, здатні вражати повітряні цілі, наприклад, ЗРК "ОСА", С-300, Бук-М1 і ряд інших.
Aselsan — один з найбільших виробників зброї в Туреччині. Компанія займається розробкою, дослідженнями та виробництвом військової продукції для повітряних, наземних і морських сил. Турецьке підприємство посідає 48 місце в рейтингу найбільших виробників зброї за версією Defense News.
Нагадаємо, Україна підписала контракт з Туреччиною щодо будівництва ремонтної бази для Мі-17.