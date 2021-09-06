"Копали ложками тунель": з однієї з найбільш охоронюваних в'язниць Ізраїлю втекли 6 терористів (відео)

Ув'язненим вдалося втекти, проривши тунель під туалетного кабіною. Один зі свідків бачив їх поруч із трасою в ніч з 5 на 6 вересня.

З в'язниці "Гільбоа" в Ізраїлі втекло шестеро ув'язнених, які були причетні до терористичної діяльності. Про це повідомляє Newsru.co.il

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Одна з найбільш захищених в'язниць Ізраїлю розташована на півночі країни, в ній відбувають термін терористи, засуджені на тривалі або довічні терміни ув'язнення. Вранці, 6 вересня, стало відомо, що з в'язниці змогли втекти шестеро засуджених. Їм вдалося прорити тунель, через який вони і втекли.

Спецпідрозділи разом із військовими, поліцейськими і авіацією ведуть пошуки втікачів. За інформацією видання, п'ятеро з втікачів були учасниками "Ісламського джихаду". Шостого вважають організатором втечі, він був одним із лідерів терористів ФАТХу Захарій Зубейді.

[ + – ] втекли укладені Фото: The Times of Israel

Відомі й опубліковані імена інших втікачів: Айхам Камамджі, Мунадель Інфіат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда і Яакуб Кадар.

У той же час в "Ісламському джихаді" заявляють, що організував втечу їхній боєць Махмуд Арда, а не Зубейді. Вони називають втечу "героїчною операцією", яка шокувала систему безпеки Ізраїлю.

Після втечі з в'язниці, імовірно, вони попрямували в сторону кордону з Йорданією або в місто Дженін. Не виключено, що шестеро ув'язнених розділилися, хтось із них може шукати місце укриття в Ізраїлі. Силовики посилили патрулювання в місті Афула і Бейт-Шеан, які розташовані найближче до в'язниці.

Як в'язням вдалося втекти з в'язниці

Ув'язнені прорили ложками під туалетною кабіною тунель. Саме через каналізацію вони і втекли з в'язниці. В управлінні в'язниці дізналися про втечу о 3:29 ночі, після звернення до них поліції.

В місцеву поліцію надійшов дзвінок о 1:49 від одного з водіїв, який їхав по трасі недалеко від в'язниці. Він зауважив, що уздовж поля біжать кілька людей. Через 9 хвилин на місце прибув патруль, проте на місці вже нікого не було. Після звернення в Управління в'язниць з'ясувалося, що втекли шестеро.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що потрібно проявити системні зусилля з боку безпеки для пошуку злочинців.

Нагадаємо, в Норвегії розглянуть питання про дострокове звільнення терориста Брейвіка, який вбив 77 людей.