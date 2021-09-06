"Рыли ложками туннель": из одной из самых охраняемых тюрем Израиля сбежали 6 террористов (видео)

Заключенным удалось сбежать прорыв туннель под туалетной кабиной. Один из свидетелей видел их рядом с трассой в ночь с 5 на 6 сентября.

Из тюрьмы "Гильбоа" в Израиле сбежало шестеро заключенных, которые были причастны к террористической деятельности. Об этом сообщает Newsru.co.il

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Одна из самых защищенных тюрем Израиля находится на севере страны, в ней содержатся террористы, осужденные на длительные или пожизненные сроки заключения. Утром, 6 сентября, стало известно, что из тюрьмы смогли сбежать шестеро осужденных. Им удалось прорыть туннель, через который они и сбежали.

Фото: BBC

Спецподразделения вместе с военными, полицейскими и авиации ведут поиски сбежавших. По информации издания, пятеро из сбежавших были участниками "Исламского джихада". Шестым считают организатором побега, он был одним из лидеров террористов ФАТХа Захарий Зубейди.

[ + – ] Сбежавшие заключенные Фото: The Times of Israel

Известный и опубликованы имена других бежавших: Айхам Камамджи, Мунадель Инфиат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда и Яакуб Кадари.

В то же время в "Исламском джихаде" заявляют, что организовал побег их боец Махмуд Арда, а не Зубейди. Они называют побег "героической операции", которая шокировала систему безопасности Израиля.

После побега из тюрьмы, предположительно, они направились в сторону границы с Иорданией или в город Дженин. Не исключено, что шестеро заключенных разделились, кто-то из них может искать место укрытия в Израиле. Силовики усилили патрулирование в городе Афула и Бейт-Шеан, которые находятся ближе всего к тюрьме.

Как узникам удалось сбежать из тюрьмы

Заключенные прорыли ложками под туалетной кабиной туннель. Именно через канализацию они и сбежали из тюрьмы. В управлении тюрьмы узнали о побеге в 3:29 ночи, после обращения к ним полиции.

В местную полицию поступил звонок в 1:49 от одного из водителей, который ехал по трассе недалеко от тюрьмы. Он заметил бегущих нескольких человек вдоль поля. Спустя 9 минут на место прибыл патруль, однако на месте уже никого не было. После обращения в Управление тюрем выяснилось, что сбежавших шестеро.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что нужно проявить системные усилия со стороны безопасности для поиска преступников.

Напомним, в Норвегии рассмотрят вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика, убившего 77 человек.