Рів і колючий дріт: Україна облаштовує кордон з РФ у Сумській області (відео)

Протитранспортний рів повинен не тільки підвищити безпеку, а й ускладнити дії ворогові в разі військової агресії.

Українська державна прикордонна служба продовжує інженерно зміцнювати кордон із Росією. Наразі техніка облаштовує ділянку в Сумській області. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Для виконання плану уряду щодо облаштування держкордону, в Сумській області були створені інженерні групи, які риють протитранспортний рів. Для цього залучили спеціальну інженерну військову техніку.

"Відповідно до законодавства та рішення РНБО Держприкордонслужба спільно з Госгеокадастром та органами місцевого самоврядування активізувала роботу з інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які повинні надаватися органам прикордонного відомства для будівництва й утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд", — вказують в пресслужбі.

Фото: пресслужба Дерприкордонної служби

Підкреслюється, що обладнання кордону має, зокрема й незамінний оборонний аспект. Разом зі зниженням міграційного ризику, небезпеки переміщення зброї, наркотиків і товарів, фортифікаційні споруди ускладнять дії противнику в разі збройної агресії.

Фото: пресслужба Дерприкордонної служби

Крім ровів, військові обладнали кордон технічними засобами контролю.

Нагадаємо, станом на травень, в межах проєкту з облаштування кордону з РФ було зроблено 400 км протитанкових ровів. Станом на 26 травня 2020 року проєкт "Стіна" на українсько-російському кордоні був виконаний лише на 40%.