Ров и колючая проволока: Украина обустраивает границу с РФ в Сумской области (видео)

Противотранспортный ров должен не только повысить безопасность, но и усложнить действия врагу в случае военной агресии.

Украинская государственная пограничная служба продолжает инженерно укреплять границу с Россией. На данный момент техника обустраивает участок в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Для выполнения плана правительства по обустройству госграницы, в Сумской области были созданы инженерные группы, которые роют противотранспортный ров. Для этого привлекли специальную инженерную военную технику.

"В соответствии с законодательством и решения СНБО Госпогранслужба совместно с Госгеокадастром и органами местного самоуправления активизировала работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений", — указывают в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Подчеркивается, что оборудование границы имеет, в том числе и оборонный аспект. Вместе с понижением миграционного риска, опасности перемещения оружия, наркотиков и товаров, фортификационные сооружения усложнят действия противнику в случае вооруженной агрессии.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Помимо рвов военные оборудуют границу техническими средствами контроля.

Напомним, по состоянию на май, в рамках проекта по обустройству границы с РФ было сделано 400 км противотанковых рвов. По состоянию на 26 мая 2020 года проект "Стена" на украинско-российской границе был выполнен лишь на 40%.