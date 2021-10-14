Британія передасть Україні ракетне озброєння, — посол Пристайко

За словами дипломата, Київ також повинен отримати військові кораблі і технології по їх будівництву.

Україна найближчим часом придбає у Великобританії два військові кораблі, технології з будівництва суден, а також ракетне озброєння. Ці кроки закріплені в угоді між країнами. Про це в інтерв'ю телеканалу "Дім" в четвер, 14 жовтня, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

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За його словами, угода передбачає чотири напрямки співпраці, які будуть спрямовані на посилення боєздатності українських Військово-морських сил. Також Пристайко додав, що найближчим часом Україна придбає два вже діючих військових корабля, які відразу увійдуть до складу ВМС. Йдеться про тральщики — кораблі, які забезпечують захист узбережжя від мінної загрози.

"(Крім цього) буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великобританії", — заявив дипломат.

Також Пристайко уточнив, що перший корабель для України побудують в Британії, а потім українські верфі отримають технології для будівництва другого судна.

"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яке допоможе нам реально підсилити здатність на морі", — сказав посол.

Дипломат додав, що вже в кінці жовтня президент України Володимир Зеленський відвідає Великобританію з робочим візитом.

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом. Наприкінці цього місяця", — розповів посол.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписали двосторонню угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство 8 жовтня минулого року.

Також Фокус повідомляв, що в червні цього року лідери двох країн в ході телефонної розмови обговорили плани України щодо вступу в НАТО і напруженість на українсько-російському кордоні.