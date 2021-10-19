"Забезпечить передові можливості": в Австралії почали розробку робоплатформи UGV (фото)

Міноборони виділило на програму $2,44 млрд. За ці кошти повинні розробити транспортний засіб, який буде використовуватися для різних місій, наприклад, евакуації.

Австралійська компанія Cyborg Dynamics Engineering отримала контракт від Міноборони Австралії на 2,44 млрд доларів для розробки напівавтономної робоплатформи. Про це повідомляє Army Technology.

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Згідно з контрактом компанія повинна розробити напівавтономний, безпілотний наземний транспортний засіб. У платформу повинні вбудувати модульні технології, які дозволять перевозити вантажі, озброєння вогнепальною зброєю платформу або ж убезпечити бійців під час евакуації.

Передбачається залучення штучного інтелекту та передові технології водіння для платформи. Її управлінням займатиметься один оператор.

"Уряд Моррісона інвестує в австралійські підприємства, такі як Cyborg Dynamics, тому що ми розуміємо, що дійсно передові інновації можуть забезпечити передові можливості і кращий захист Сил оборони Австралії", — заявила міністриня оборонної промисловості Австралії Мелісса Прайс.

Нагадаємо, на навчаннях в Естонії взяли участь бойові роботи компанії Milrem, які здійснювали роль евакуаторів, розвідників і кулеметників.

Також зазначимо, що австралійські розвідники почали використовувати електровелосипеди для своїх завдань.