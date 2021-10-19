"Обеспечит передовые возможности": в Австралии начали разработку робоплатформы UGV (фото)

Минобороны выделило на программу $2,44 млрд. За эти средства должны разработать транспортное средство, которое будет использоваться для разных миссий, например, эвакуации.

Австралийская компания Cyborg Dynamics Engineering получила контракт от Минобороны Австралии на 2,44 млрд долларов для разработки полуавтономной робоплатформы. Об этом сообщает Army Technology.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно контракту компания должна разработать полуавтономное, беспилотное наземное транспортное средство. В платформу должны встроить модульные технологии, которые позволят перевозить грузы, вооружение огнестрельным оружием платформу или же обезопасить бойцов при эвакуации.

Предполагается задействование искусственного интеллекта и передовые технологии вождения для платформы. Ее управлением будет заниматься один оператор.

"Правительство Моррисона инвестирует в австралийские предприятия, такие как Cyborg Dynamics, потому что мы понимаем, что действительно передовые инновации могут обеспечить передовые возможности и лучшую защиту Сил обороны Австралии", — заявила министр оборонной промышленности Австралии Мелисса Прайс.

Напомним, на учениях в Эстонии приняли участие боевые роботы компании Milrem, которые выполняли роль эвакуаторов, разведчиков и пулеметчиков.

Также отметим, что австралийские разведчики начали использовать электровелосипеды для своих заданий.