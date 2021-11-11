"Військовий потенціал знову буде потрібний Україні": Ярош звернувся до добровольців УДА

Радник Залужного закликав тримати добровільний стрій і бути готовими до захисту держави.

Колишній глава "Правого сектору", а нині радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош звернувся до особового складу Української добровольчої армії з закликом тримати стрій, оскільки вони можуть знову знадобитися Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Яроша, не виключено, що найближчим часом військовий, бойовий, організаційний, людський досвід іпотенціал, а також мотивація з державницькою позицією знадобиться Матері-Україні.

"Друзі та подруги, незалежно від того, в яких партіях, громадських організаціях, чи ведете свій, окремий від партійної політики та громадської активності, стиль життя, закликаю вас тримати добровільний стрій. … Контакти з командирами та штабами у всіх вас є", — пише Дмитро Ярош.

Наприкінці він процитував комбата Чорного, який казав, що "щасливі лиця у людей на вулицях міст і сіл не означає, що ворог не попре найближчим часом", при цьому комбат лукаво посміхався, говорячи цю фразу.

Завершив свою публікацію радник Залужного закликом бути готовими до захисту держави.

Українська добровольча армія – це добровольче військове об'єднання, яке створив Дмитро Ярош. Із 2015 по 2018 роки підрозділ брав активну участь у бойових діях у зоні АТО, а з 2018 року перебуває в резерві тероборони. До нього входять три батальйони — 5 та 8 батальйон колишнього ДУК ПС, а також медичний батальйон "Госпітальєри".

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Залужний призначив Дмитра Яроша своїм радником. Пізніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Яроша позбавили посади радника головнокомандувача ЗСУ, але ця інформація не підтвердилася.