"Военный потенциал снова будет нужен Украине": Ярош обратился к добровольцам УДА

Советник Залужного призвал держать добровольческий строй, и быть готовыми к защите государтсва.

Бывший глава "Правого сектора", а ныне советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош обратился к личному составу Украинской добровольческой армии с призывом держать строй, так как они могут снова понадобиться Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Яроша, не исключено, что в ближайшее время военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, а также мотивация с государственнической позицией понадобится Матери-Украине.

"Друзья и подруги, независимо от того, в каких партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй. … Контакты с командирами и штабами у всех вас есть", — пишет Дмитрий Ярош.

В конце он процитировал комбата Черного, который говорил, что "счастливые лица у людей на улицах городов и сел не означает, что враг не попрет в ближайшее время" при этом комбат лукаво улыбался, говоря эту фразу.

Завершил свою публикацию советник Залужного призывом быть готовыми к защите государства.

Украинская добровольческая армия — это добровольческое военное объединение, которое создал Дмитрий Ярош. С 2015 по 2018 годы подразделение принимало активное участие в боевых действиях в зоне АТО, а с 2018 году находится в резерве теробороны. В него входят три батальона — 5 и 8 батальон бывшего ДУК ПС, а также медицинский батальон "Госпитальеры".

Напомним, 2 ноября стало известно, что Залужный назначил Дмитрия Яроша своим советником. Позднее в СМИ появлялась информация, что Яроша лишили поста советника главнокомандующего ВСУ, но это информация не подтвердилась.