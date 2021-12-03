У в'язницях окупантів на Донбасі перебуває 235 "невизнаних" громадян РФ

За інформацією "правозахисниці" окупаційної адміністрації, Москва не визнає громадян своїми, тому їм ніхто не допомагає.

У в'язницях на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 235 громадян Російської Федерації. Про це передає DonPress із посиланням на "правозахисницю" окупаційних адміністрацій.

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Повідомляється, що росіяни, які воювали у складі 1 і 2 армійських корпусів (підпорядковуються Південному військовому округу РФ), нині кинуті та "забуті" Кремлем. За словами "правозахисниці" Лариси Чубарової, "на підвал" потрапило 235 громадян Росії. Деякі з них перебувають під ув'язненням уже по 7 років. Серед них є люди з інвалідністю.

Росія не визнає наявність своїх громадян у в'язницях окупантів, тому жодних переговорів про їхнє звільнення вони не проводять. У консульстві кажуть, що якщо вони офіційно не визнані, то й допомогти їм не можуть. Чубарова пропонує засуджених повернути на службу в 1 і 2 армійські корпуси, враховуючи "величезний некомплект" у їхніх лавах.

Водночас "правозахисниця" визнає, що здебільшого ув'язнені росіяни — це ґвалтівники, вбивці, злодії або наркомани. Шансів вийти на волю вони по факту не мають.

Нагадаємо, за інформацією уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, окупанти утримують 285 осіб, які Україна вимагає обміняти.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував ватажка донецької в'язниці "Ізоляція", який катував та ґвалтував ув'язнених.